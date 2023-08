Dramma a Osnago, giovane di 29 anni ritrovato senza vita

L’allarme stamattina poco prima delle 11

I soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso

OSNAGO – Dramma a Osnago dove un ragazzo di 29 anni è stato ritrovato senza vita poco prima delle 11 di oggi, lunedì 7 agosto. E’ accaduto in piazza Loreto, all’incrocio con via Milano. Stando alle prime informazioni pare che il giovane si trovasse negli alloggi del locale dove lavorava, un bar-ristorante che fa anche da hotel.

L’allarme è scattato quando il giovane non si è presentato al lavoro. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Merate ma per il 29enne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire i contorni della tragedia, tra le ipotesi c’è la possibilità che il ragazzo possa essere morto a causa di un malore improvviso.