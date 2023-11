Furiosa lite in strada a Brivio: uomo colpito con un’accetta

E’ successo questo pomeriggio, sabato, a Vaccarezza a Brivio

L’episodio vedrebbe coinvolti due vicini di casa con una lite originata probabilmente per una questione legata al parcheggio

BRIVIO – Avrebbero iniziato a litigare furiosamente, molto probabilmente per una questione legata al parcheggio dell’auto. E dalle parole sarebbero poi presto passati alle mani con uno dei due che avrebbe colpito con un’accetta l’altro.

Intervento dei sanitari e dei Carabinieri oggi pomeriggio, sabato, a Vaccarezza per una lite degenerata in aggressione. Protagonisti della vicenda sarebbero due vicini di casa, non nuovi a episodi di lite. La situazione è degenerata questo pomeriggio quando, al termine della lite, un uomo di 32 anni è stato ferito con un’accetta.

Sul posto si sono portati, inizialmente in codice rosso, corrispondente alla massima gravità, un’ambulanza del Soccorso Cisanese, l’automedica e i carabinieri della Compagnia di Merate a cui spetterà il compito di ricostruire con esattezza quanto avvenuto nella frazione briviese.

Dopo le prime cure prestate sul posto l’uomo, che ha perso molto sangue in strada, è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice giallo.