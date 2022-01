Diminuiscono complessivamente i reati a Robbiate, Paderno, Verderio e Imbersago

Riunione tra prefetto e sindaco. Crescono i reati scoperti dalle forze dell’ordine

PADERNO – Il prefetto di Lecco Castrese De Rosa ha presieduto presso la Sala Consiliare del Comune di Paderno d’Adda una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale hanno partecipato, oltre ai Vertici delle Forze di Polizia territoriali, i Sindaci dei Comuni di Paderno d’Adda Gianpaolo Torchio, Robbiate Daniele Villa, Imbersago Fabio Vergani, e la Vice Sindaco di Verderio Natalia Burbello, per esaminare la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei quattro Comuni dopo la rapina di qualche giorno fa ai danni di una pensionata avvenuta nella propria abitazione.

Nel corso dell’incontro sono stati anche analizzati i dati relativi all’andamento della criminalità, soprattutto predatoria, da cui emerge una sostanziale diminuzione del totale dei reati commessi (-10,28%) e con un aumento (+14,10%) di quelli scoperti.

Numeri in calo in tre comuni su quattro

Per i delitti riconducibili alla “criminalità predatoria” i dati relativi all’anno appena trascorso confermano una diminuzione di tutte le varie fattispecie di reati, in particolare dei furti in abitazione sia rispetto al 2020 che agli anni precedenti. In particolare, la diminuzione si è registrata nei Comuni di Verderio (- 6,25%), Robbiate (- 31,43%) ed Imbersago (-50,00%).

L’unico aumento del fenomeno ha riguardato il Comune di Paderno d’Adda, passato da 10 a 24 episodi. Il dato, spiegano dalla Prefettura, risulta comunque in linea con quello storico dell’anno 2019 (22 furti) ed in forte diminuzione se riferito ai 47 furti del 2018. Anche i dati di gennaio dell’anno in corso, anche se non ancora consolidati, confermano i trend già evidenziati in passato.

“A Paderno d’Adda abbiamo dato impulso alla creazione di un gruppo di controllo di vicinato che si sta costituendo in questi giorni – spiega il sindaco Torchio – un aiuto importante ce lo darà il sistema di videosorveglianza con rilevazione targhe del Meratese in fase di installazione con due punti anche a Paderno

L’azione di contrasto da parte delle forze dell’ordine nei quattro Comuni ha portato alla scoperta del 18,54% del totale dei delitti, all’8,99% dei furti in abitazione, al 4,13% dei furti totali e al 4,07% del totale dei furti e rapine.

“Nonostante le statistiche siano confortanti – ha sottolineato il prefetto – manterremo alta la guardia in questo comprensorio con servizi straordinari che prevedranno anche il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, come è già avvenuto in altri territori con ottimi risultati. Sarà il Questore D’Agostino in un apposito Tavolo tecnico a predisporre i servizi secondo un cronoprogramma che verrà definito in tale contesto”.

Incrementare la videosorveglianza

E’ stato convenuto, d’intesa con i sindaci, di implementare il sistema di videosorveglianza in un’ottica sovracomunale, nelle aree sensibili dei quattro Comuni, e di dar vita anche in questi territori al Protocollo per il controllo di vicinato quale utile strumento di prevenzione della commissione dei reati.

Nel corso dell’incontro è stata anche condivisa l’esigenza di mantenere alta l’attenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e di supportare i Comuni nell’attività di massima allerta con focus mirati sui principali indicatori