Imbersago: con l’auto contro un albero. Soccorsa una donna

L’incidente è successo questa mattina, martedì, in via Castelbarco

Soccorsa una donna di 36 anni, trasportata per accertamenti all’ospedale Mandic

IMBERSAGO – Ha perso il controllo dell’auto ed è finita fuori strada contro un albero. E’ successo questa mattina, martedì, poco dopo le 8.30 in via Castelbarco, la strada che dalla Sp 56 collega direttamente al centro di Imbersago tramite una ripida discesa. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, una donna di 36 anni alla guida di una Ford di colore bianco è uscita dalla carreggiata finendo la corsa contro un albero.

Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi da parte di alcuni automobilisti di passaggio e sul posto è stata inviata, in codice giallo, un’ambulanza della Croce bianca di Calusco. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, la donna è stata condotta al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic per accertamenti in codice verde.