Incidente a Osnago, morto in ospedale il giovane motociclista

Francesco Galli, studente, aveva 17 anni e risiedeva a Osnago

Caduto in moto, era stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale Niguarda

OSNAGO – Drammatica notizia quella che è giunta in serata dall’ospedale Niguarda di Milano dove era stato trasportato d’urgenza il 17enne motociclista soccorso sabato a Osnago: il ragazzo, che era stato trasportato in codice rosso al nosocomio milanese, non ce l’ha fatta.

Francesco Galli, il nome del giovane, risiedeva in paese ed era studente dell’istituto Viganò di Merate. Troppo gravi i traumi riportati nell’incidente accaduto in via Trento, intorno a mezzogiorno, quando avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull’asfalto.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri intervenuti insieme ai sanitari in ambulanza e automedica. Sul posto è stato mobilitato anche l’elicottero del 118 con il quale il giovane era stato trasferito d’urgenza al Niguarda.

Una scomparsa, quella del 17enne che addolora la cittadina di Osnago dove il ragazzo era molto conosciuto così come la sua famiglia. Il padre Roberto è titolare della pasticceria Galli, in centro paese.