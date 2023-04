Incidente ad Osnago, grave giovane motociclista

OSNAGO – Grave incidente alle 12 circa di oggi, sabato, in via Trento a Osnago, dove un giovane motociclista che stava procedendo verso il centro paese, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente.

Stando alle informazioni raccolte sul posto, il giovane di 17enne avrebbe fatto tutto da solo, anche se l’ufficialità della dinamica dovrà essere ufficializzata dai Carabinieri della compagnia di Merate intervenuti per effettuare i rilievi.

Sul luogo dell’incidente, con via Trento che è stata chiusa momentaneamente nel tratto interessato per consentire le operazione di soccorso, sono giunte anche automedica, ambulanza ed elisoccorso di Milano, mentre i primi a prestare aiuto al 17enne sarebbero stati alcuni residenti della zona.

Il giovane, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.