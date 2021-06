Non si ferma dopo l’incidente, il guidatore si è presentato dai carabinieri

Gli uomini dell’arma lo avevano già identificato. Fuori pericolo il motociclista

MISSAGLIA – Si è presentato spontaneamente alla stazione di Carabinieri di Casatenovo, l’automobilista che nella serata di ieri non si era fermato dopo l’incidente tra la sua auto e la moto con in sella un 46enne rimasto seriamente ferito (vedi l’articolo precedente).

L’uomo ha raggiunto la caserma nel pomeriggio di oggi, ma i militari lo avevano già identificato e in mattinata si erano recati alla sua abitazione non riuscendo però a rintracciarlo in casa.

Ora andrà incontro ad una denuncia per lesioni e per omissione di soccorso. Nel frattempo il motociclista, 46 anni residente a Casatenovo, resta ricoverato all’ospedale di Varese, è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.