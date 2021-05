Incidente in moto, è grande il dolore per la morte di Francesca Fumagalli

La giovane mamma di Casatenovo lascia il marito e due bambini di 2 e 4 anni

Tragico incidente sabato sera ad Arcore. Mercoledì sera una veglia a Valaperta

CASATENOVO – E’ grande il dolore a Casatenovo per la morte di Francesca Fumagalli, 31 anni, che nella serata di sabato scorso, 8 maggio, ha perso la vita in un tragico incidente ad Arcore. Erano da poco passate le 21, la donna viaggiava in motocicletta con il marito (Andrea Brambilla, 37 anni, che sarebbe fuori pericolo) lungo via Monterosa, quando giunti all’incrocio con via San Martino, si sono scontrati con un’auto che, secondo una prima ricostruzione, pare stesse svoltando. L’auto, una Fiat 500 L, era guidata da un 29enne di Lissone.

Sul posto si sono subito portati i soccorsi e poi la corsa in ospedale, ma tutti i tentativi di salvarle la vita sono risultati vani. La donna, giovane mamma, lascia due bambini di 2 e 4 anni. Operatrice sociosanitaria in una struttura sanitaria della zona, Francesca Fumagalli originaria di Valaperta, da qualche anno viveva con la famiglia a Rogoredo, dove si era sposata nel 2016.

Per far luce sull’esatta dinamica dell’incidente stanno indagando i Carabinieri che hanno proceduto alla denuncia per omicidio stradale del giovane al volante dell’auto. Nella parrocchia di San Carlo a Valaperta, nella serata di mercoledì 12 maggio, ci sarà una veglia di preghiera.