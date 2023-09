La Ginecologia dell’ospedale di Merate senza primario: si dimette la dottoressa Dell’Anna

La dottoressa Tiziana Dell’Anna si era insediata, come facente funzione, dopo le dimissioni del primario Del Boca

MERATE – Il reparto di Ginecologia e Ostetricia nuovamente senza il suo primario: la dottoressa Tiziana Dell’Anna, primario facente funzioni all’ospedale di Merate, si è dimessa ieri. La notizia è esplosa nelle corsie del Mandic dove la dottoressa si era insediata nel novembre 2022, dopo le dimissioni del primario Gregorio Del Boca, accompagnate da proteste e il timore di un’imminente chiusura del servizio.

Nella Ginecologia del Mandic, ormai da anni, il numero di nati – circa 300 ogni anno – non raggiunge il minimo sancito dalla normativa regionale, fissato a 500. Il primario Dell’Anna si era insediato fra le criticità che affliggono da tempo il reparto, introducendo novità e miglioramenti, in ottica di rilancio.

La dottoressa, che si era presentata per il concorso per diventare primaria effettiva, non ha rilasciato dichiarazioni riguardo la sua scelta, ma pare chiaro che la decisione riguardi soltanto la sfera del luogo di lavoro e non intersechi questioni personali.

Dimissioni a cui si sommano, nelle stesse ore, quelle di Katia Rusconi, direttrice delle Professioni socio sanitarie facente funzioni.