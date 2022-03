Lomagna: malore in un’azienda chimica. Soccorsi due operai

E’ successo questa sera, martedì, a Lomagna in via Giotto

Sul posto anche specialisti al contrasto del rischio chimico

LOMAGNA – Hanno accusato un malore mentre stavano effettuando dei lavori di sversamento di una sostanza in un’azienda chimica situata in via Giotto a Lomagna. Due operai di 47 e 52 anni sono stati soccorsi questa sera, martedì, all’interno della ditta dove lavorano. L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 19: sul posto, si è subito recata, in codice giallo (media gravità) un’ambulanza della Croce Bianca di Merate.

Gli operatori sanitari hanno richiesto l’intervento anche dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con tre squadre del Comando, due Aps e un furgone con specialisti al contrasto rischio chimico. Dopo i primi accertamenti svolti sul posto, i due operai sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Mandic di Merate.

In via Giotto a Lomagna si sono altresì portati i carabinieri e il personale di Ats Brianza al fine di ricostruire e fare luce su quanto accaduto.