Malore al volante, schianto a Robbiate: morto 55enne

Incidente tra due auto sul viale Brianza a Robbiate

Automobilista all’ospedale in ‘codice rosso’, è morto a seguito di un malore

ROBBIATE – Potrebbe essere stato un malore la causa dell’incidente avvenuto in tarda mattina di giovedì a Robbiate, all’incrocio via San Francesco e viale Brianza.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un Opel Astra grigia sarebbe uscita dallo stop di viale Brianza colpendo l’altra Opel Bianca che giungeva da via San Francesco.

L’automobilista 55enne alla guida della prima vettura è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale dall’ambulanza della Croce Bianca di Merate. Il guidatore, colpito da malore, è stato ricoverato in codice rosso al Mandic di Merate ma purtroppo non ce l’ha fatta: è morto dopo l’arrivo all’ospedale.