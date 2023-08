Maltempo: a Merate alberi caduti sulla cabina dell’Enel e su auto in sosta

Pesanti i danni causati dal maltempo di questa notte a Merate

Particolarmente colpita la frazione di Cassina Fra Martino dove si sono registrati ben 15 interventi dei Vigili del Fuoco

MERATE – Alberi caduti sulla cabina dell’Enel e su un’auto parcheggiata. E’ ingente il bilancio dei danni causati dal maltempo che questa notte si è abbattuto con molta severità nel Meratese.

A pagarne le conseguenze, in particolar modo, la frazione di Cassina Fra Martino, dove dalle 4 di questa notte si sono registrati ben quindici interventi dei Vigili del Fuoco. Allertati anche la Protezione civile e la polizia locale di Merate per un controllo della situazione. “Da un primo monitoraggio effettuato sembra che la zona più colpita sia appunto quella di Cassina, dove è stata registrata la caduta di diverse piante” puntualizza il sindaco Massimo Panzeri.

La pioggia caduta copiosa e soprattutto le forti raffiche di vento hanno comportato lo sradicamento di diversi alberi. Uno è caduto all’inizio di via Falcò abbattendosi sulla cabina dell’Enel che alimenta le abitazioni limitrofe tranciando diversi cavi. “I tecnici sono intervenuti subito alle 8, ma l’intervento di ripristino della corrente potrebbe andare per le lunghe” sottolinea Panzeri, evidenziando come alcuni civici siano tutt’ora senza energia elettrica.

Un altro albero è caduto da un giardino di un’abitazione privata finendo nel parcheggio limitrofo colpendo in pieno la parte anteriore di un’auto parcheggiata. “In entrambi i casi si parla di pini marittimi” evidenzia il sindaco, rispolverando la polemica legata all’area davanti all’asilo di viale Verdi, dove era previsto l’abbattimento delle piante di questa specie, poi rimodulato dopo l’intervento di gruppi ambientalisti.

Anche nella zona del laghetto di San Rocco una pianta si è schiantata al suolo.