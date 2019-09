Merate, al volante senza aver mai preso la patente: multa da 5mila euro

Il ragazzo di 20 anni era alla guida di una Station Wagon

La Polizia locale ha effettuato il controllo settimana scorsa in via Campi

MERATE – Era al volante di un’auto di grossa cilindrata, ma non aveva mai conseguito la patente. Ha rimediato una multa da 5mila euro, oltre al fermo amministrativo della Station Wagon su cui viaggiava, il ragazzo di 20 anni fermato settimana scorsa dagli agenti della Polizia locale.

I “ghisa” meratesi stavano effettuando un normale servizio di controllo del territorio in via Campi quando non hanno potuto fare a meno di notare un automobilista che, alla vista delle divise, ha iniziato ad andare in agitazione. Una volta fermato, sono apparsi subito chiari i motivi della sua condotta. Il ragazzo, di nazionalità straniera e residente in provincia di Lecco, non aveva mai infatti conseguito la patente.

In base a quanto previsto dal codice della strada, l’automobilista è stato sanzionato con una multa di oltre 5 mila euro: la guida senza patente non è più, dal 2016 in avanti, un reato penale. Oltre alla sanzione, gli agenti della Polizia locale hanno provveduto a effettuare il fermo amministrativo dell’auto.