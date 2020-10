Merate: denunciati, grazie alle telecamere, i borseggiatori del mercato

Si tratta di una coppia riconosciuta dai Carabinieri martedì mattina mentre girava tra le bancarelle del mercato

Fondamentale l’utilizzo delle telecamere che ha permesso l’identificazione dei due e la contestazione di un furto avvenuto a settembre

MERATE – Li hanno riconosciuti e li hanno portati in caserma per gli accertamenti del caso, al termine dei quali è scattata la denuncia. Intervento martedì scorso dei carabinieri della compagnia di Merate durante il servizio di pattugliamento a piedi tra le bancarelle del mercato cittadino, effettuato per prevenire nuovi borseggi dopo i casi segnalati nelle ultime settimane. Proprio durante il giro di controllo tra le postazioni degli ambulanti, che ogni martedì animano e colorano il centro cittadino, gli uomini dell’Arma hanno individuato i volti di due persone sospette. Un uomo e una donna, originari probabilmente dell’Est, immortalati dalle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza, attivo nel centro cittadino, mentre effettuavano un borseggio ai danni di un’ignara signora. Portati in caserma per accertamenti, i due sono stati denunciati per furto con l’addebito di un episodio avvenuto a settembre.