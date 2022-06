Merate, principio incendio in ospedale: 14 pazienti evacuati

Intervento dei Vigili del Fuoco all’ospedale Mandic di Merate

Principio di incendio al quinto piano del padiglione A della struttura ospedaliera

MERATE – Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina all’ospedale Mandic di Merate per spegnere quello che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un principio di incendio.

E’ successo poco dopo le 10 di oggi, giovedì. Il principio d’incendio si sarebbe sviluppato al quinto piano del padiglione A dell’ospedale, dove è situato il reparto di pneumologia.

Il rogo sarebbe scaturito da un locale dove era in corso la somministrazione di ossigeno ad un paziente, rimasto incolume.

Sul posto hanno operato i pompieri giunti con un’autoscala e due automezzi, un furgone e una jeep, in ospedale anche i carabinieri con due pattuglie. Fortunatamente non si registrano feriti e quattordici i pazienti che sono stati evacuati temporaneamente dal reparto in attesa che i locali vengano liberati dal fumo.