Merate: spaccata nella notte al negozio Foto Colombo

L’azione è stata fulminea, i malviventi hanno usato un’auto come ariete

I residenti della zona sono stati svegliati da un boato intorno alle 3.45

MERATE – Hanno usato un’auto come ariete e hanno sfondato la vetrina del negozio, forzando poi la saracinesca. Colpo grosso dei ladri nella notte tra lunedì e martedì ai danni dello storico negozio Foto Colombo, situato a Merate all’angolo tra viale Verdi e via don Cazzaniga. È successo intorno alle 3.45 quando i residenti del complesso sopra l’attività commerciale sono stati svegliati da un violento e improvviso boato.

L’azione dei malviventi è stata fulminea: hanno agito con due auto, una usata come ariete e l’altra per caricare la refurtiva e poi fuggire. In poco tempo sono riusciti a entrare nel negozio, forzando la saracinesca con una leva per aprirsi un varco. Una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro prelevando attrezzature fotografiche di valore.

L’ammontare del furto non è stato ancora contabilizzato, ma sono ingenti anche i danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm della compagnia di Merate. La golf usata per il colpo è già stata rimossa.

Un’azione studiata nei minimi particolari e calata in un contesto, quello del negozio di fotografia di Merate, dotato di parecchie barriere, dai gradini alle colonne del portico fino all’aiuola davanti alle vetrate, che lo avevano finora messo al sicuro dai ladri.

Non è stato così, purtroppo, questa volta con i banditi che sono riusciti a entrare nel portico con l’auto utilizzando l’ultimo varco in fondo (avendo cura anche di spostare i bidoni per la raccolta differenziata). Una volta spaccata la vetrata hanno poi spostato il mezzo per poter prelevare la merce in maniera più agevole e portarla all’altro mezzo, parcheggiato ai lati di via Cazzaniga, prima del portico.

Il tutto in una manciata di minuti, tanto che a nulla è valso il suono dell’allarme. Sono ora in corso le indagini per cercare di ricostruire nei dettagli quanto avvenuto nella speranza di riuscire a ottenere elementi utili per identificare gli autori del furto.