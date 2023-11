Merate, tre giovani “sorpresi” di sera nel cortile del liceo

I tre ex studenti si sono introdotti sabato sera nel cortile del liceo Agnesi di Merate

Sul posto sono intervenute le guardie giurate di Sicuritaria e i Carabinieri

MERATE – Tre giovani sono stati “fermati” dopo essersi introdotti nel cortile del liceo Agnesi di via dei Lodovochi. E’ successo nella tarda serata di sabato 18 novembre, quando i tre ragazzi, molto probabilmente ex studenti della scuola di via dei Lodovichi, hanno scavalcato la recinzione di ingresso del liceo portandosi nel cortile.

Non si sa quale fosse la loro finalità: il loro gesto è stato infatti prontamente bloccato prima che potesse essere messo in atto dall’intervento degli addetti alla sicurezza di Sicuritalia, giunti tempestivamente sul posto dopo aver ricevuto l’allerta per un’intrusione nel liceo.

Dopo aver fermato i tre giovani, le guardie giurate hanno contattato i carabinieri della Compagnia di Merate che hanno provveduto a identificare i tre ragazzi.

Dell’episodio è stata informata anche la preside Sabrina Scola.