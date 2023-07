Missaglia: scontro auto camion nella notte lungo la Sp 54

E’ successo questa notte, intorno alle 2

Trasportato in ospedale in codice verde il ragazzo di 23 anni che era alla guida dell’auto

MISSAGLIA – Altro incidente con coinvolto un camion nella notte tra venerdì e sabato. A qualche manciata di minuti di distanza dalla chiamata arrivata da Lomagna per un mezzo pesante finito ribaltato su un fianco, un’altra richiesta di soccorso è arrivata alla centrale operativa Soreu dei Laghi.

L’allarme è scattato intorno alle 2 di notte per un incidente che ha visto coinvolti un’auto e un mezzo pesante. Lo scontro è avvenuto lungo la Sp 54 poco prima del ristorante Cafè Mania: i soccorsi sono stati attivati in codice giallo con l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Bianca di Besana che dopo gli accertamenti svolti sul posto, ha trasportato il ragazzo di 23 anni alla guida dell’auto in codice verde all’ospedale Mandic di Merate.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi: da quanto è stato possibile apprendere sembrerebbe che l’urto sia avvenuto mentre il camion procedeva in direzione Missaglia mentre l’auto stava percorrendo la Sp 54 in senso opposto.