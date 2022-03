Montevecchia, escalation di furti in paese. E la Giunta contatta la vigilanza privata

Sono 15 i furti (tra tentati e riusciti) compiuti negli ultimi 21 giorni

Il sindaco Ivan Pendeggia ha già preso contatti con la Prefettura e chiesto ai carabinieri di potenziare il pattugliamento notturno

MONTEVECCHIA – Quindici furti, tra tentati e consumati, in ventuno giorni. E’ alta l’allerta sicurezza a Montevecchia, dove nelle ultime settimane si stanno verificando parecchi tentativi di incursione notturna nelle case, situate prevalentemente nella parte bassa del paese.

Una situazione che ha spinto l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti sollecitando, da subito, una maggiore copertura da parte delle forze dell’ordine con particolar riguardo ai pattugliamenti notturni e chiedendo altresì ai cittadini di farsi sentinelle attive tramite il gruppo del controllo di vicinato e la segnalazione ai carabinieri di Merate anche i tentativi di furto non andati a buon fine. Non solo. La Giunta sta valutando anche la possibilità di stipulare, con degli istituti di vigilanza privati, degli accordi che possano prevedere un costo calmierato del servizio a fronte dell’adesione di un congruo numero di residenti, radunati in vie limitrofe.

“La scorsa settimana la consigliere Colombo aveva già contattato un primo istituto di sorveglianza privata ed è in attesa di un riscontro, che speriamo giunga prima della della prossima settimana” puntualizza il sindaco Ivan Pendeggia che ha già preso contatti con la Prefettura per sottoporre la questione e proprio questa mattina ha in programma un colloquio con la vice prefetto reggente per approfondire la situazione”.