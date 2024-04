Monticello, scontro auto moto sulla Sp 51: 16enne in ospedale

L’incidente è avvenuto questa sera, giovedì, poco dopo le 19

Il ragazzo in sella alla moto è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza

MONTICELLO – E’ stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice giallo il ragazzo di 16 anni coinvolto nell’incidente avvenuto questa sera, mercoledì, poco dopo le 19 lungo la Sp 51. Lo scontro è avvenuto in località Torrevilla, vicino al Retrò Cafè. La dinamica dell’incidente, che ha visto coinvolti la moto su cui viaggiava il minorenne e un Suv di colore scuro, è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti sul posto per i rilievi. Allertati anche i Vigili del Fuoco.

Sul luogo dell’incidente si sono portati, inizialmente in codice rosso, corrispondente alla massima gravità, un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’autoinfermieristica. Dopo le prime cure prestate in loco, il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale brianzolo in codice giallo.

Inevitabile qualche disagio alla viabilità, in attesa che la strada venisse liberata dai mezzi coinvolti nell’incidente e ripulita.