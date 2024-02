Olgiate. Rissa tra ubriachi, un 32enne finisce in ospedale

E’ successo nella notte tra sabato e domenica nei pressi della stazione ferroviaria

Coinvolti un gruppo di stranieri, probabilmente alterati dall’alcool

OLGIATE MOLGORA – Notte movimentata a Olgiate Molgora: i Carabinieri e i soccorritori sono intervenuti poco prima delle 2 in via Ignazio Silone, nei pressi della stazione ferroviaria, per una rissa scoppiata tra un gruppo di individui, tutti di origine straniera. Stando a quanto appreso, sembra che la situazione sia degenerata anche a causa dello stato di ubriachezza dei coinvolti.

Nella ‘scazzottata’ un 32enne è stato soccorso in codice giallo e ricoverato all’Ospedale San Gerardo di Monza con una ferita da arma da taglio e diversi traumi. Non è in pericolo di vita.

Sull’episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Merate.