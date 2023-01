Olgiate: si ferisce al braccio mentre taglia la legna. Elitrasportato a Varese

L’uomo, residente a Olgiate, è stato operato al braccio ed è attualmente ricoverato nel reparto di microchirurgia e chirurgia della mano

L’infortunio è avvenuto questa mattina, venerdì, in via Monte Rosa: il 62enne stava lavorando in giardino

OLGIATE – Stava tagliando la legna nel giardino di casa quando si è ferito in maniera grave a un braccio. E’ stato elitrasportato all’ospedale di Circolo di Varese per una brutta frattura esposta un 62nne di Olgiate, che si è infortunato questa mattina, venerdì, nel giardino di casa sua.

Da quanto è stato possibile apprendere, e che dovrà trovare conferma dai rilievi effettuati dai carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti sul posto, l’uomo stava tagliando la legna con un macchinario agganciato a un trattore quando qualcosa è andato storto, provocando una brutta ferita al braccio.

Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, oltre all’ambulanza, anche dell’elisoccorso che ha trasportato l’olgiatese all’ospedale di Circolo di Varese.

Qui, dopo il triage al Pronto Soccorso, è stato trasferito in sala operatoria di microchirurgia e chirurgia della mano. Attualmente è ricoverato in reparto e non è in pericolo di vita.