Osnago: incidente all’alba tra un camion e un’auto

E’ successo questa mattina, mercoledì, poco prima delle 6

Sul posto ambulanza e Vigili del Fuoco

OSNAGO – Incidente tra un’auto e un camion all’alba di oggi, mercoledì, lungo la Statale.

Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti per i rilievi, i due mezzi si sono scontrati. Immediato è scattato l’allarme con l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’automedica in codice giallo.

Allertati anche i Vigili del Fuoco che hanno inviato una squadra da Merate. Trasportato in ospedale per accertamenti un ragazzo di 22 anni.