Tre incidenti nel meratese, nottata di lavoro per i soccorsi

Coinvolti tutti giovani di 24 e 26 anni, fortunatamente nessuna grave conseguenza

Soccorsi e Vigili del Fuoco a Santa Maria Hoè, Barzanò e Osnago

MERATESE – Tre incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, nella notte tra venerdì e sabato nel meratese.

Il primo si è verificato a Santa Maria Hoè pochi minuti alle tre, in via della Salute. Un’auto per motivi da chiarire si è ribaltata: sul posto la Croce Rossa di Olgiate, la Polizia e i Vigili del Fuoco. Illesi i due ragazzi di 24 e 26 anni a bordo dell’auto, che hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Il secondo incidente si è verificato pochi minuti dopo a Barzanò, in via Francesco Confalonieri. Un’auto guidata da un ragazzo di 26 anni è uscita di strada finendo contro un ostacolo. E’ stato soccorso in codice giallo.

Infine il terzo incidente è avvenuto alle 5.40 a Osnago, in via dei Soldani dove due auto si sono scontrate. Un 26enne è finito in ospedale in codice verde.