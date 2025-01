Valmadrera: a fuoco una casa in zona Cappelletta Vars

L’allarme è scattato poco prima delle 17 di oggi, domenica

Inviati sul posto ben 5 mezzi dei Vigili del Fuoco: a rendere complicate le operazioni la difficoltà di raggiungere il luogo

VALMADRERA – Ben cinque mezzi dei Vigili del Fuoco in azione nel pomeriggio di oggi, domenica 26 gennaio, per fronteggiare l’incendio divampato all’interno di un’abitazione situata in zona Cappelletta Vars, vicino alla mulattiera che porta a San Tomaso.

L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 17 con l’invio sul posto di squadre del Comando di Lecco e del distaccamento Volontario di Valmadrera.

A rendere complicate le operazioni la difficoltà di raggiungere il luogo. L’intervento si è concluso intorno alle 19.30