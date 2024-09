Monte Cornizzolo. Incidente col parapendio, la vittima è Antonio Angelini

Il 46enne è precipitato in una zona impervia nei pressi del Corno Birone

Ancora al vaglio delle forze dell’ordine le possibili cause dell’incidente

CIVATE – E’ Antonio Angelini, comasco di 46 anni, la vittima dell’incidente con il parapendio avvenuto nella giornata di ieri, martedì 4 settembre. L’uomo, che era decollato dal monte Cornizzolo insieme a un altro sportivo, non aveva fatto ritorno al punto di atterraggio previsto, così è scattato l’allarme intorno alle 18.30.

I Vigili del Fuoco del Reparto Volo Lombardia hanno cominciato le ricerche del disperso. L’elicottero “Drago 150”, con personale elisoccorritore, ha individuato l’uomo precipitato al suolo in una zona impervia. Sul posto sono stati verricellati i soccorritori che hanno atteso l’arrivo del personale sanitario con l’elicottero di Areu.

Per il 46enne, precipitato in un canale poco sotto il Corno Birone, sui monti sopra Civate e Valmadrera, non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso e di recupero della salma si sono concluse alle ore 22.