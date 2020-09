Nibionno. Gare clandestine, il sindaco sporge denuncia: “Far west inaccettabile”

Dopo la notte di corse in auto sulla provinciale a Nibionno, il sindaco sporge denuncia

“Le regole si rispettano. Un plauso al nostro agente intervenuto da solo”

NIBIONNO – “Ho già sporto denuncia questa mattina”. Il sindaco di Nibionno, Claudio Usuelli, fa sapere che il Comune ha preso provvedimenti contro quanto accaduto nella notte in paese: un raduno non autorizzato con auto da competizione che hanno sfrecciato per tutta la serata lungo un tratto di provinciale, mentre una folla di giovani assisteva dai marciapiedi (vedi articolo).

“Ho denunciato l’episodio sia come sindaco che come presidente della Provincia, in quanto accaduto su una strada di competenza provinciale. Ho già mandato i tecnici a verificare che non ci siano danni ad asfalto e arredi urbani. Se ci saranno dei lavori da fare, non li pagherà certo l’ente pubblico” aggiunge Usuelli che in mattinata si è recato alla caserma dei carabinieri di Costa Masnaga.

“Nibionno non è il ‘far west’ dove si fanno le cose in barba alle regole e mettendo in difficoltà i cittadini e l’incolumità degli stessi presenti che assistevano – sottolinea Usuelli – Cose del genere sono inaccettabili. In questo periodo di pandemia c’è anche un attenzione ulteriore rispetto ad assembramenti e all’uso della mascherina che, da quel che abbiamo potuto vedere, sono stati completamente ignorati”.

Il plauso del sindaco va all’unico agente intervenuto, il comandante della Polizia Locale, Giorgio Riboldi: “Pur solo e fuori servizio, si è recato sul posto, in borghese e ha documentato la situazione. Fatti, quelli accaduti, che mi lasciano davvero amareggiato”.

IL VIDEO