Bulciago. Rifiuti abbandonati, il Comune: “Inaccettabile”

Il Comune di Bulciago denuncia episodi di abbandono di rifiuti ingombranti in paese

“Comportamenti inaccettabili, il nostro Comune è tra i virtuosi della differenziata. Ringraziamo i cittadini che segnaleranno”

BULCIAGO – E’ l’amministrazione comunale di Bulciago a segnalare l’abbandono di rifiuti ingombranti in via Don Guanella, un episodio accaduto tra domenica e lunedì, immortalato in queste foto diffuse dal Comune.

“Ancora una volta assistiamo a comportamenti incivili – scrivono dal municipio – non è mai accettabile l’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, oltre a essere una manifestazione di inciviltà, l’abbandono di rifiuti è un reato ambientale a prescindere dalla quantità e grandezza, questo comportamento è severamente vietato ed è punito con sanzioni a volte non solo amministrative ma anche penali.

“I cittadini di Bulciago ormai da anni hanno un comportamento assai virtuoso in merito alla raccolta differenziata, siamo vicini all’80% uno tra i primi comuni della provincia di Lecco – sottolinea l’amministrazione comunale – Nel centro raccolta intercomunale di Garbagnate tutti i residenti di Bulciago possono conferire ogni tipo di materiale, compreso gli ingombranti, è quindi lecito domandarsi il perché di questi comportamenti, ovviamente non si può escludere che si tratti di persone non residenti”.

“Per ultimo – concludono – ci sembra giusto ringraziare quei cittadini che con le loro preziose segnalazioni in questi giorni cercano di aiutarci nell’individuazione di questi irresponsabili”.