CASTELLO DI BRIANZA – Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di oggi, martedì 18 maggio, per un incidente stradale avvenuto in via Montello. L’allarme è scattato intorno alle 15.

Coinvolta un’auto finita fuori strada, contro un muro, probabilmente a causa di un malore accusato dall’uomo alla guida, un 63enne.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi giunti sul posto in codice rosso: presenti un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate, l’automedica, i Vigili del Fuoco e anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il 63enne è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso.