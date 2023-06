Colle Brianza. Nessuna traccia di Ivan Sirtori, al via una nuova giornata di ricerche

Grande dispiegamento di forze per ritrovare il 49enne di Colle Brianza

Ampliato il raggio di ricerca: controllate dall’alto con l’elicottero dei Vigili del Fuoco anche alcune zone del Parco del Curone

COLLE BRIANZA – Per tutta la notte scorsa i Vigili del Fuoco hanno presidiato le zone di ricerca e alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 29 giugno, è cominciata una nuova giornata di ricerche.

Imponente la macchina messa in moto per ritrovare Ivan Sirtori, 49 anni, scomparso da Colle Brianza. Le ricerche sono iniziate nel pomeriggio di martedì scorso ma non hanno portato ancora nessun esito.

Nella giornata di mercoledì sono state una 50 le persone impegnate a perlustrare le zone boschive del Monte di Brianza: 21 Vigili del Fuoco con varie specializzazioni per la ricerca di persone scomparse; 21 volontari della Protezione Civile e 7 tecnici del Soccorso Alpino stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione Lariana.

Sempre nella giornata di ieri le squadre hanno ampliato il raggio di ricerca. Sono state controllate dall’alto con l’elicottero dei Vigili del Fuoco anche alcune zone del Parco del Curone. Al momento, però, non ci sono nuovi elementi utili per capire cosa è accaduto al 49enne di Colle Brianza.