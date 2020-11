Dolzago, anziana per ore nell’auto in panne in un prato. Intossicata dai fumi

Esce di strada e resta bloccata per ore nell’auto in un prato a due passi da casa

Intossicata dal fumo del motore, soccorsa dai sanitari e dai pompieri

DOLZAGO – Una disavventura successa sotto casa e che poteva avere dei risvolti più gravi quella capitata ad un’anziana di Dolzago, soccorsa nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì.

Secondo le informazioni raccolte sul posto, la donna, 81 anni, stava rincasando in auto dopo aver fatto la spesa quando deve aver perso il controllo del mezzo, forse per un malore, finendo in un prato a due passi dalla sua abitazione.

E’ successo poco dopo l’ora di pranzo. Qualcuno dei vicini avrebbe visto l’auto nel prato ma, per ore, nessuno si sarebbe reso conto di quanto stava accadendo e della presenza della donna nella vettura.

Solo intorno poco prima delle 17 sarebbe stato notato da un residente il fumo uscire dall’auto ed è stato dato l’allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti insieme ai sanitari ed è stato mobilitato anche l’elicottero del 118.

L’anziana, estratta dal veicolo in stato di incoscienza, avrebbe respirato del fumo subendo un’intossicazione fortunatamente non grave. La donna è stata trasportata in ospedale e l’auto riportata sulla strada. Sul posto anche i carabinieri per chiarire l’accaduto.