Incendio in una ditta a Oggiono: prende fuoco una vasca di olio

L’intervento questo pomeriggio, mercoledì

Mobilitati diversi mezzi dei Vigili del Fuoco

OGGIONO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre squadre a bordo di due APS e un’autobotte per estinguere l’incendio all’interno di una ditta.

E’ successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Oggiono in un’azienda situata in via per Dolzago.

Le squadre erano già in zona per un altro intervento e questo ha garantito un tempestivo intervento di soccorso tecnico urgente ha permesso di attaccare l’incendio in pochissimo tempo così da evitare il propagarsi delle fiamme.