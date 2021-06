Molteno. Auto finisce in un fosso, intervento dei Vigili del Fuoco

Nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti più mezzi

L’incidente sarebbe avvenuto durante una cerimonia di matrimonio

MOLTENO – Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l’incidente avvenuto nella giornata di ieri, sabato 19 giugno, intorno alle 12 in via Vittorio Veneto a Molteno. L’incidente, che ha visto coinvolti più mezzi, sarebbe stato probabilmente causato da un’auto senza freno a mano.

Una delle auto coinvolte è finita in un fosso e una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecco giunta sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area circostante. L’incidente sarebbe avvenuto durante una cerimonia di matrimonio.