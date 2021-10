Nibionno. Cadono tegole dal tetto di una casa a Cibrone, nessun ferito

L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì

Sul posto la Polizia Locale con l’assessore Gemetto e i Vigili del Fuoco

NIBIONNO – Momenti di grande paura per i passanti e residenti di una via centrale di Cibrone frazione di Nibionno. Ieri mattina, venerdì 8 ottobre, da un tetto in cattive condizioni di una vecchia casa di proprietà di un privato cittadino, sono cadute al suolo diverse tegole.

Fortunatamente non si sono registrati feriti tra i passanti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente per la messa in sicurezza del tratto di strada e per la tutela dei cittadini, una pattuglia della Polizia Locale di Nibionno e il neo assessore alla sicurezza Roberto Gemetto. Sul posto anche due equipaggi dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecco e del distaccamento di Valmadrera.