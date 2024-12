Sono in ferie e vedono dalle telecamere i ladri in casa: il colpo sventato dall’antifurto

I proprietari: “Abbiamo visto in diretta tre uomini cercare di sfondare la finestra sul retro”

Nella stessa sera tentate altre tre effrazioni nelle vicinanze: “Siamo sotto assedio”

ROGENO – Il primo giorno di vacanze si è trasformato in un incubo per una famiglia di Rogeno. Approfittando della loro assenza, infatti, alcuni malviventi hanno tentato di entrare in casa: a fermarli, fortunatamente, dei buoni infissi e il sistema antifurto.0

“Erano le 20.52 di sabato – racconta la proprietaria – avevamo appena finito di cenare dopo essere arrivati nelle Dolomiti dove avremmo dovuto trascorrere qualche giorno sulla neve in famiglia quando è scattato l’allarme antifurto, installato sugli infissi di casa e collegato al nostro telefono. Abbiamo controllato le telecamere e abbiamo visto in diretta tre uomini a volto coperto cercare di entrare in casa“.

Il tutto è durato circa 5 minuti, sembrati però un’eternità: “I tre sono arrivati dal bosco, hanno scavalcato le recinzioni e sono entrati nel nostro giardino, hanno gironzolato un po’, uno di loro ha raccolto un rastrello che avevamo lasciato in giro. Poi si sono portati sul retro della casa dove hanno cercato di forzare una finestra: prima hanno alzato la tapparella, puntellandola con il rastrello, poi hanno provato a forzarla con un piede di porco, invano. Quindi, hanno cercato di sfondarla, prima colpendo i vetri con la bobina di ferro su cui era arrotolata la canna dell’acqua e poi usando dei sassi in travertino di un cordolo poco distante. Fortunatamente il triplo vetro degli infissi ha retto e non sono riusciti nel loro intento”.

Dopo aver scoperto il tentativo di effrazione i proprietari hanno subito allertato i vicini di casa e i Carabinieri: “Fortunatamente un nostro vicino è andato a controllare, il movimento deve averli intimoriti e i tre sono fuggiti, sempre nel bosco” raccontano i proprietari “poi sono arrivati i Carabinieri. Noi, nel mentre, abbiamo fatto le valigie e siamo ripartiti per tornare a casa, non ce la sentivamo proprio di stare lontani, oramai il mood della vacanza era rovinato”. Il vetro preso di mira dai malviventi è rimasto scheggiato, senza rompersi, ma andrà sistemato.6

Oggi, lunedì, la famiglia ha sporto denuncia ai Carabinieri: “Abbiamo scoperto che quella stessa sera i ladri hanno cercato di entrare in altre tre abitazioni lungo la via, due prima di provare con la nostra e una dopo. Fortunatamente, non sono riusciti a mettere a segno i colpi”.

Un problema, quello dei ladri, che affligge il paese da diverse settimane: “I casi di furto o tentato furto in abitazione sono numerosi, ci sono stati segnalati da altri compaesani e i Carabinieri ce lo hanno confermato, siamo sotto assedio – racconta la proprietaria di casa, che non nasconde preoccupazione anche per l’altro tema delicato, legato allo spaccio di droga nelle zone boschive limitrofe al paese – la problematica è stata segnalata alle forze dell’ordine, speriamo possano fare qualcosa” conclude.