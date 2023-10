Oggiono. Evade dai domiciliari per vedere gli amici, 20enne arrestato

Più volte il giovane era stato sorpreso fuori dalla sua abitazione senza motivo

L’ultima fuga gli è costata cara: è stato arrestato dai Carabinieri di Oggiono e condotto in carcere per scontare il resto della pena

OGGIONO – Un 20enne è stato arrestato dopo essere uscito dalla sua abitazione mentre era agli arresti domiciliari, per trovarsi con gli amici. A effettuare il fermo del giovane i Carabinieri di Oggiono su richiesta della Procura della Repubblica di Lecco.

Non si tratterebbe di una fuga isolata: cinque volte il ragazzo è stato sorpreso al di fuori della propria dimora senza valido motivo, tra settembre e ottobre, l’ultimo dei quali in compagnia di alcuni amici in un parcheggio della zona, con cui era intento a parlare. Il giovane era stato condannato lo scorso febbraio e condotto in carcere per una vicenda riguardante dei maltrattamenti in famiglia. Dopo un primo periodo dietro le sbarre erano stati concessi gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Oggiono.

L’ennesima denuncia per evasione gli è costata cara: infatti, i Carabinieri di Oggiono, informata la Procura di Lecco e l’Ufficio di Sorveglianza, hanno ricevuto l’ordine di trarre in arresto il ventenne e di condurlo di nuovo in carcere, per il restante periodo di pena.