Olgiate, cerca di buttarsi sotto un treno, poi scappa. Fermato e trasportato in ospedale

L’allarme intorno alle 20: disagi alla circolazione ferroviaria

Le forze dell’ordine hanno fermato un giovane allertando poi i soccorsi

OLGIATE MOLGORA – Attimi di concitazione questa sera, lunedì, alla stazione ferroviaria di Olgiate Molgora.

Le forze dell’ordine (Polizia di Stato e Carabinieri) sono intervenute a causa di un giovane che parrebbe abbia tentato di attraversare i binari mentre era in transito un treno, salvo poi scappare.

Il giovane è stato rintracciato dai militari dell’Arma e fermato per alcuni accertamenti. Le forze dell’ordine hanno infatti ritenuto opportuno contattare un’ambulanza per prestare soccorsi al trentenne apparso in stato di alterazione, dovuta probabilmente a un eccesso di alcool.

Inevitabili i disagi sulla linea ferroviaria tra Lecco e Milano dove sono stati annunciati possibili ritardi fino a 30 minuti.