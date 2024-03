Abbandono rifiuti: controlli della Polizia Locale a Olginate, elevate tre sanzioni

Continua l’impegno per contrastare un fenomeno odioso: “Nei prossimi giorni intensificheremo i controlli”

“C’è un servizio di raccolta porta a porta che funziona e c’è ancora chi abbandona i rifiuti a pochi metri dalla propria abitazione”

OLGINATE – Il personale della Polizia Locale di Olginate guidato e coordinato dal comandante Matteo Giglio ha effettuato una serie di controlli mirati per il contrasto dell’abbandono dei rifiuti e la verifica del loro corretto conferimento. Dai controlli effettuati sono emerse criticità soprattutto nelle zone adiacenti al lungolago, dove è stato trovato un cumulo di rifiuti domestici, e nelle zone accanto alla strada provinciale.

Elevate tre sanzioni per importi fino a 200 euro: “La nota dolente è che in alcune zone dove sono stati riversati i rifiuti il responsabile individuato risiede a pochi metri del luogo dell’abbandono, questo è sintomo di poco rispetto del posto dove si vive e soprattutto degli altri abitanti che, oltre ad effettuare in modo corretto lo smaltimento dei rifiuti domestici, sono costretti a sopportare il disagio di tanta inciviltà – ha detto il vice comandante della Polizia Locale Francesco Carroccio -. I controlli verranno intensificati nei prossimi giorni perché il mantenimento del decoro del paese, la pulizia e l’igiene è un impegno che è stato preso nei confronti delle ottime persone che vivono e che custodiscono il nostro territorio”.

Il sindaco Marco Passoni ha ringraziato la Polizia Locale per l’impegno che mette anche in questa specifica attività: “Trovo scandaloso che ci siano persone che ancora abbandonano i rifiuti a fronte di un servizio di raccolta porta a porta che funziona. Ricordo anche che la piattaforma ecologica è aperta tre giorni la settimana per i cittadini – ha detto il sindaco -. Non è possibile che c’è ancora chi abbandona i propri rifiuti domestici accanto a un cestino a poche decine di metri dalla propria abitazione, purtroppo significa fregarsene di tutto e non avere il minimo rispetto per il posto in cui si abita”.