Clienti sorpresi a consumare all’interno del bar, chiusi due locali a Olginate

Polizia Locale di Olginate impegnata nei controlli anti-covid

Ispezionati cinque bar: due non erano in regola, nove le sanzioni elevate

OLGINATE – Quando la Polizia Locale è entrata i clienti stavano consumando all’interno del bar, cosa non consentita nelle giornate in zona rossa e arancione quando invece sono previsti l’asporto o la consegna a domicilio. Per questo motivo due locali di Olginate sono stati temporaneamente chiusi. Tra ieri e oggi la Polizia Locale di Olginate, oltre ai controlli di routine sulle strade, hanno ispezionato anche cinque bar del paese per verificare il rispetto di tutte le normative anti-covid.

Il vice comandante Marco Maggio con l’agente Francesco Carroccio si sono visti costretti a elevare 9 verbali: due nei confronti dei titolari dei due esercizi e 7 nei confronti dei clienti che stavano consumando all’interno del bar (3 in uno e 4 nell’altro). Altri tre esercizi del paese sottoposti a verifica sono invece risultati in regola.

I due bar sono stati sottoposti a una chiusura temporanea di 5 giorni in attesa del Prefetto che, in base agli atti, potrà valutare una sospensione fino a 30 giorni. Un periodo particolarmente intenso per gli uomini del comandante Matteo Giglio che sono impegnati su più fronti. In questo caso, oltre al discorso strettamente legato al contrasto della diffusione della pandemia, i controlli si sono resi necessari anche nei confronti di coloro che, in questo momento particolarmente duro, portano avanti la propria attività nel rispetto di tutte le prescrizioni.