Garlate. Scontro auto moto lungo la Sp 72: due feriti

GARLATE – Scontro auto moto lungo la Sp72 al confine con Olginate, poco prima della rotonda del Ruminon.

E’ successo questa mattina, venerdì, una manciata di minuti prima delle 9. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale intervenuti per i rilievi.

Da quanto è stato possibile la moto, con a bordo due ragazzi, arrivava da Olginate mentre l’auto si stava immettendo lungo la Provinciale: l’urto è stato particolarmente violento tanto che i due ragazzi sono stati scaraventati a terra.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso e di una del Soccorso Cisanese. Dopo le prime cure prestate in loco, i due ragazzi sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti.