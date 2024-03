Garlate, tamponamento tra due mezzi lungo la Sp72

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10.30

Sul posto anche i Vigili del Fuoco

GARLATE- Tamponamento tra un’auto e un furgone questa mattina, giovedì, lungo la provinciale 72.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 in via Statale, poco dopo il Municipio: i due mezzi stavano viaggiando in direzione di Olginate quando, poco prima della rotonda del Ruminon, è avvenuto il tamponamento.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l’auto medica. Allertati anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della strada e Mpm Soccorso stradale per la pulizia della carreggiata a seguito della copiosa perdita di olio da parte dei mezzi.

Ai carabinieri invece il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.