Motociclista soccorso a Consonno dopo una caduta

E’ successo poco dopo le 17 a Consonno

Il ferito trasportato in ospedale in codice giallo con un trauma ad un arto

OLGINATE – Spavento nel pomeriggio di oggi, lunedì, a Consonno, sopra Olginate, per un incidente in moto che ha visto coinvolto un motociclista. Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Sul posto, poco dopo le 17, si sono portati i soccorsi allertati in codice rosso: in volo si è alzato l’elisoccorso da Como, presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Il ferito è stato stabilizzato sul posto e trasportato in ospedale in codice giallo con un trauma ad un arto.