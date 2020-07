Pescate. Abbandona rifiuti in un parcheggio, multato un pensionato comasco

6.000 euro di multe dall’inizio dell’anno fino a oggi

Altre due sanzioni per abbandono di cartacce: “Aprendole c’erano i riferimenti e indirizzi”

PESCATE – E’ costato la bellezza di 116 euro il gesto di inciviltà a un pensionato del comasco che ha pensato bene di abbandonare un sacchetto di rifiuti nel parcheggio delle Torrette a Pescate. Le immagini di due delle otto telecamere di sorveglianza presenti in zona hanno inchiodato il furbetto.

“Ho attivato le otto telecamere della zona, individuando ben due telecamere che hanno filmato il gesto. Ho mandato la documentazione alla polizia locale, con i riferimenti dell’auto del trasgressore che poi è stato individuato in un pensionato della provincia di Como a cui oggi è stata inviata la sanzione di 116 euro – ha detto il sindaco Dante De Capitani -. A inizio settimana, poi, ho rinvenuto sulla pista ciclopedonale a monte dell’abitato due cartacce e, aprendole, ho individuato riferimenti e indirizzi elevando quindi altre due sanzioni da 116 euro cadauna”.

Controlli serrati da parte del sindaco sulle violazioni al regolamento di polizia urbana: “Tra tutti gli agenti della polizia locale sono quello che ha comminato più sanzioni per abbandono di rifiuti, da inizio anno ad oggi circa 6000 euro perché la tolleranza zero qui a Pescate non è uno slogan, ma un dato di fatto”.