Ritrovate senza vita Veronica e Rosy, cadute in un torrente in Valmalenco

Le due donne sono morte nel tentativo di salvare il cane che era con loro

Dopo una giornata di ricerche senza risultato, stamattina il tragico ritrovamento

LANZADA (SO) – Sono state ritrovati in mattinata i corpi senza vita di Rosy Corallo, classe 1963 di Pescate, e dell’amica Veronica Malini, classe 1969, di Cernusco Lombardone. Le due lecchesi erano disperse da ieri, mercoledì 23 agosto, dopo essere cadute nel torrente che scende dal ghiacciaio Fellarìa, in Alta Valmalenco, nel territorio del comune di Lanzada, a una quota di circa 2500 metri.

Il cane che era con loro è caduto in acqua; una delle due donne ha cercato di salvarlo ma è scivolata e, subito, l’altra donna ha cercato di aiutarla ma anche lei è finita nel torrente. Ingente la mobilitazione dei soccorritori che fino alla serata di mercoledì hanno battuto palmo a palmo la zona, anche con l’aiuto dei droni.

Stamattina, purtroppo, quando le ricerche sono riprese, il ritrovamento. Per le due amiche lecchesi non c’era più nulla da fare. Una tragedia che fa tornare alla mente quella del ballabiese Michele Buga travolto da una valanga sopra Madesimo nel gennaio scorso nel tentativo di ritrovare i suoi cani.