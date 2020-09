Sparatoria a Olginate, morto un 47enne, in prognosi riservata il fratello

E’ successo poco prima delle 14 tra via Santa Maria e via Albegno

Un uomo è morto, il fratello è in prognosi riservata. La vicenda sembrerebbe legata ad una lite avvenuta nella notte. Indagini in corso

OLGINATE – Sparatoria con un morto e un ferito a Olginate. E’ accaduto nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica, in via Albegno, proprio di fronte al Convento Santa Maria La Vite.

I colpi di un’arma da fuoco sono stati uditi da tutto l’isolato. Un uomo di 47 anni, Salvatore De Fazio, originario di Belcastro (Catanzaro), padre di tre figli, è rimasto a terra, colpito dai proiettili. Soccorso in condizioni critiche è deceduto poco dopo il ricovero all’Ospedale Manzoni di Lecco. Un’altra persona, come appreso, è stata invece soccorsa nella vicina via al Crotto con una ferita sempre da arma da fuoco. Si tratta del fratello del 47enne, Alfredo, raggiunto alla mandibola e alla gamba dai proiettili. L’uomo è riuscito a rifugiarsi in via al Crotto da dove sono poi stati chiamati i soccorsi. L’aggressore è fuggito.

Sul posto si sono prontamente portate due ambulanze, un’automedica, i Carabinieri di Merate e di Lecco e la Polizia di Stato. Il ferito più grave, Salvatore, è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’Ospedale di Lecco. Troppo critiche le sue condizioni, l’uomo, 47 anni, è deceduto. Il fratello, Alfredo, è invece stato ricoverato a Varese nel reparto di rianimazione generale. La prognosi è riservata.

Da chiarire i contorni della vicenda, le forze dell’ordine stanno indagando. Tra le ipotesi vi è quella di un regolamento di conti legato alla lite di questa notte, sempre a Olginate, che si è conclusa con il ferimento di un 25enne, ricoverato in ospedale con un trauma cranico.

Sempre secondo le primissime ipotesi, parrebbe che l’autore dell’agguato sia proprio il padre del 25enne soccorso questa notte. Un regolamento di conti che dalla lite tra figli sembrerebbe essere passato in mano ai genitori, nella maniera più feroce. Al momento dell’agguato i fratelli Salvatore e Alfredo stavano rientrando verso casa, in via al Crotto. Sei, stando ad alcuni testimoni, i colpi di pistola sparati. Ad avere la peggio il 47enne, ferito alla testa. Da chiarire le modalità dell’agguato, i Carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto ascoltando alcune persone. Al momento non ci sono testimoni oculari della sparatoria.

Sul posto si è portato anche il sindaco di Olginate Marco Passoni, avvisato dai residenti, sconvolto e sotto shock per l’accaduto. Presente anche il capogruppo di minoranza Olginate si Cambia, Riccardo De Capitani: “Sono allibito e sconcertato” il suo commento.