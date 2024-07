Osnago: due incidenti nel giro di poche ore ieri sera

Il primo incidente è avvenuto in via Copernico, mentre intorno alle 23 due ragazzi sono stati investiti da un’auto

OSNAGO – Due incidenti nel giro di poche ore in paese nella zona che si affaccia sulla strada provinciale. E’ successo ieri sera, mercoledì, con la prima chiamata al numero unico per le emergenze arrivata intorno alle 19.15.

A scontrarsi due auto, in via Copernico, la strada che dalla Sp 342 porta verso il cavalcavia che sale a Lomagna, con la dinamica esatta del sinistro al vaglio dei carabinieri della stazione di Brivio intervenuti per i rilievi.

Tre le persone coinvolte, due delle quali trasportate dall’ambulanza (una della Croce Rossa di Olgiate e l’altra dei volontari del Soccorso di Cornate) all’ospedale di Vimercate e al San Gerardo di Monza. Entrambi i feriti, di giovane età, sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo (media gravità).

Alle 23 è arrivata la seconda chiamata ai soccorritori per due persone investite lungo la Sp 342 all’altezza del centro commerciale Marasche. Coinvolti due giovanissimi, ovvero una ragazzina di 14 anni e un ragazzo di 19 anni trasferiti all’ospedale di Lecco e Merate in codice giallo. A intervenire i carabinieri della Compagnia di Merate, un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e una della Croce Rossa di Olgiate.