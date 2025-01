Pallamano. Un ottimo Molteno non basta: vince Trieste

In terra triestina finisce 29 a 25 per i padroni di casa

Molteno esce a testa alta: “Questa partita dimostra che possiamo competere con chiunque”

TRIESTE – Il Salumificio Riva Molteno torna da Trieste senza punti ma con la consapevolezza di aver giocato una delle migliori partite della stagione. Sul campo della capolista, il Molteno, guidato da mister Danilo Gagliardi, ha lottato fino alla fine, cedendo solo nel finale con il risultato di 29-25. Un match intenso, giocato con grinta e determinazione, che ha visto la formazione brianzola tenere testa alla corazzata friulana per gran parte dell’incontro.

La partita è stata equilibrata sin dall’inizio, con il Molteno che ha trovato il vantaggio per ben quattro volte nel primo tempo. Sul 10-10, però, Trieste ha sfruttato un momento favorevole con tre reti consecutive, portandosi sul 13-10. Nonostante ciò, i brianzoli sono riusciti a rientrare sul 13 pari prima che una rete di Mazzarol, a pochi secondi dalla sirena, portasse i padroni di casa sul 14-13 all’intervallo.

Nella ripresa, il copione non è cambiato: le due squadre si sono affrontate colpo su colpo, e il Molteno è rimasto in partita fino al 45’, quando il tabellone segnava un meritato 20-20. È stato allora che Trieste ha trovato il break decisivo, con un parziale di 3-0 che ha spezzato l’equilibrio e reso irrecuperabile il distacco per i brianzoli.

A fine gara, Gianni Breda, dirigente e preparatore dei portieri del Molteno, ha voluto elogiare i suoi ragazzi: “Devo fare i complimenti a tutta la squadra. Abbiamo giocato una partita gagliarda e con grande carattere, nonostante le assenze di Colombo, Redaelli, Garroni e Marzocchini. Giocare contro la prima della classe, in un palazzetto storico come il Pala Chiarbola, è motivo di grande orgoglio. Ci ha fatto piacere ricevere i complimenti della dirigenza avversaria e dei direttori di gara”.

Breda ha sottolineato anche i dettagli decisivi della sfida: “Nel primo tempo abbiamo sprecato l’occasione per chiudere in vantaggio sul 13-13, e nel finale abbiamo pagato la stanchezza, commettendo qualche errore in attacco. Ma abbiamo difeso molto bene contro uno dei migliori attacchi del campionato. In particolare, voglio evidenziare l’ottima prestazione di Bonanomi, ma un plauso va a tutti i ragazzi”.

Nonostante la sconfitta, il Molteno esce a testa alta da questa trasferta e guarda al futuro con ottimismo. “Questa partita dimostra che possiamo competere con chiunque – conclude Breda – e il nostro obiettivo resta la qualificazione ai playoff promozione. Ogni giocatore deve essere consapevole della sua forza e di quanto può contribuire al raggiungimento di questo traguardo”.

TABELLINO

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca 1, Cioni 1, Bonanomi 4, Kralik, Galliano 3, Cuzzupè 3, Riva 1, R. Crippa 1, De Angelis 5, Campestrini, T. Crippa, San Roque 6.

Classifica: Trieste 22, Bologna 17, Belluno 16, Salumificio Riva Molteno e Carpi 13, Romagna 11, Lanzara, Campus Italia e Cologne 10, Haenna 9, Verdeazzurro 7, Mascalucia 6.