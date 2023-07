Paura a Vendrogno, auto si ribalta lungo la Provinciale 66

Un uomo di 66 anni è stato traportato all’ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita

Sul posto l’automedica, un’ambulanza del Soccorso Bellanese e i Vigili del Fuoco di Bellano

VENDROGNO – Paura a Vendrogno dove, nel pomeriggio di oggi (domenica), un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata mentre percorreva la Strada Provinciale 66 che collega l’abitato di Vendrogno con Bellano. L’allarme è scattato intorno alle 15, con i mezzi di soccorso che sono stati inviati sul posto in codice rosso.

Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto si era pensato in un primo momento. Un uomo di 66 anni è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico), ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto l’automedica, un’ambulanza del Soccorso Bellanese e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano. I Carabinieri dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto.