Pescate. Persona in difficoltà in acqua, ma è un falso allarme

Una segnalazione ha fatto scattare i soccorsi a Pescate per un presunto parapendio in difficoltà in acqua

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 10 di questa mattina, domenica

PESCATE – Allertati i soccorsi nella mattinata di oggi, domenica, per l’avvistamento, poi risultato essere un falso allarme, di una persona in difficoltà in acqua con un parapendio in zona Pescate.

La chiamata ai soccorsi è stata lanciata pochi minuti prima delle 10, con l’arrivo della pilotina dei Vigili del Fuoco e il gommone del 118 in servizio per una gara nautica che si sta svolgendo a Valmadrera. Sul posto è giunta anche l’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera.

Nonostante un’attenta perlustrazione delle acque, non è stato trovato alcun riscontro, e i mezzi di soccorso sono stati successivamente richiamati.