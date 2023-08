Raffica di soccorsi in montagna, interventi anche nella serata di domenica

Escursionista disperso tra Morterone e il Monte Due Mani

63enne precipitato in zona Bocchetta di Calivazzo in Grigna

LECCO – E’ stato un lunghissimo week-end per i soccorritori impegnati sulle nostre montagne. I tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco, tra sabato e domenica hanno dovuto fare gli “straordinari” far fronte alla lunga serie di richieste di soccorso in quota per infortuni, malori, dispersi o semplicemente per escursionisti esausti non più in grado di rientrare.

Solo nella serata di domenica sono stati due gli allertamenti: il primo intorno alle 20 per un 63enne precipitato nella zona della Bocchetta di Calivazzo, in Grigna Settentrionale, sopra Mandello, con l’intervento dell’elisoccorso e dei tecnici del soccorso alpino stazione Valsassina – Valvarrone.

Sempre nella serata di domenica i Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti sul sentiero che da Morterone porta in cima al Monte Due Mani per una persona che aveva perso l’orientamento. Una squadra Speleo alpino fluviale (SAF) ha raggiunto a piedi l’escursionista che è stato riaccompagnando alla propria auto in zona Morterone.

I tecnici della stazione Valsassina – Valvarrone, infine, sono stati impegnati nuovamente nella mattinata di oggi, 14 agosto, all’Alpe Piancalada, sopra Premana, per un intervento che riguardava un uomo di 31 anni, che aveva avuto un malore. Sul posto anche l’elisoccorso da Como.